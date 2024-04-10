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Sivas'ın Gürün ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Gürün Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Abdullah Sarı, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Semih Demirvuran, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise "Bayramlar, bizleri biz yapan, kaynaştıran ve paylaşma duygularını artıran çok özel günlerdir. Başta Gürünlü hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlarda bir arada olmayı Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kaymakam Sarı ve Başkan Çiftçi, bayramlaşma programının ardından Gürün Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gürün Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile şehit kabirleri ve ailelerine ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - SİVAS