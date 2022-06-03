Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti

Kask dağıtım törenine katılan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, güvenli bisiklet kullanımı alan öğrencilere kask hediye ettiklerini belirterek, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask" projesiyle öğrencilerde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı, öğrenci-polis ilişkilerini geliştirmeyi, güvenli bisiklet kullanımını öğretmeyi amaçlamaktayız. Trafik polislerimiz tarafımızdan okulumuzda öğrencilere eğitim verildi. Bu faaliyet yıl boyunca devam edecek. Bugün 20 öğrencimizle başladığımız uygulama çerçevesinde hedefimiz 700 öğrenciye ulaşmak. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizi bilgilendirerek sağlıklı ve güvenli bisiklet kullanımlarını sağlamak amacımız" dedi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Yerel, Son Dakika

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