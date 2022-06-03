Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti - Son Dakika
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Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti

03.06.2022 15:15

Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti Çorum Emniyet Müdürlüğü, "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask" projesi çerçevesinde güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verilen 20 öğrenciye kask hediye etti.

Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti

ÇORUM - Çorum Emniyet Müdürlüğü, "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask" projesi çerçevesinde güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verilen 20 öğrenciye kask hediye etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle Toprak Sanayi Orta okulunda öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı, yaya kuralları ve trafikte uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Kask dağıtım törenine katılan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, güvenli bisiklet kullanımı alan öğrencilere kask hediye ettiklerini belirterek, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı "Sağlık İçin Bisiklet, Güvenlik İçin Kask" projesiyle öğrencilerde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı, öğrenci-polis ilişkilerini geliştirmeyi, güvenli bisiklet kullanımını öğretmeyi amaçlamaktayız. Trafik polislerimiz tarafımızdan okulumuzda öğrencilere eğitim verildi. Bu faaliyet yıl boyunca devam edecek. Bugün 20 öğrencimizle başladığımız uygulama çerçevesinde hedefimiz 700 öğrenciye ulaşmak. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizi bilgilendirerek sağlıklı ve güvenli bisiklet kullanımlarını sağlamak amacımız" dedi.

Gülser'in konuşmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir ve öğrenciler polislerle birlikte okul çevresinde bisiklet turu attılar.

Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti
Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti
Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti
Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güvenli bisiklet kullanımı eğitimi alan öğrencilere polis kask hediye etti - Son Dakika

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