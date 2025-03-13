Güvenpark'daki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı - Son Dakika
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Güvenpark'daki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

Güvenpark'daki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı Ankara'da 13 Mart 2016'da bomba yüklü otomobille terör saldırısı düzenlenen Güvenpark'ta hayatını kaybeden 36 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

13.03.2025 18:56
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Güvenpark'daki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı

ANKARA - Ankara'da 13 Mart 2016'da bomba yüklü otomobille terör saldırısı düzenlenen Güvenpark'ta hayatını kaybeden 36 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla Ankara'nın merkezi Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırısının üzerinden 9 yıl geçti. Kızılay Güvenpark'ta terör örgütü PKK'nın 13 Mart 2016 tarihinde düzenlediği bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaş, patlamanın meydana geldiği noktada gözyaşları ile anıldı. Avukat Tülay Bekar, törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mesajını okudu. Yavaş mesajında şunları söyledi:

"9 yıl önce bugün Ankara'nın kalbinde Güvenpark'ta gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Acımız hala taze. Kayıplarımız hala yüreğimizde. Birlikte yaşama irademizi hedef alan teröre ve şiddete karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha terörü lanetliyor, ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyorum."

Şehit Elçin Buğra Arslan'ın yeğeni olduğunu belirten Faruk Dinç, "Her sene 13 Mart'ta biz buradayız. 9 sene geçti. Unutuluyor, bizim dışımızda hatırlayan yok. 9 sene önce o gün yine aynı hava böyleydi. Gençlerimizin bir kısmı sınavdan çıkmıştı, bir kısmı kurslardan, bir kısmı geziyordu. Akşam 18.45'de burada bir bomba patladı. Kendiliğinden patlamadı, bunu birileri patlattı. Biz 9 senedir aile olarak buradayız. Kaybettiklerimiz giderken bizlerden birer parça götürdüler. Kocaman bir parça. Acılarımızı birlikte yaşayalım diye sizleri bir araya getirmeye çalıştım. Yaşayalım ki hatırlansın. Yaşayalım ki kaybettiklerimiz hatırlansın. Unutulmasın ama unutulacak mı? Biz unutmayacağız. Eminim ülkenin hassas birliğine, bütünlüğüne, bayrağına, felsefesine inanan hiçbir insanımız bunu unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Şehit Elif Gizem Akkaya'nın annesi Gülten Akkaya ise, "Kızım 19 yaşındaydı. Bilgisayar mühendisi kendisi, kursundan gelmek için otobüs durağında otobüs bekliyordu. Hiçbir suçu günahı yokken, birilerinin canı istedi ve bombayı patlattı gitti. O gün bu gündür biz ateş içerisindeyiz. Son günlerde yaşadığımız olaylar bizim acımızı daha da bir arttırdı açıkçası. Bu acıya dayanmak çok zor. Çocuklarımızın katili ne acıdır ki hayal bile edemeyeceğimiz şekilde beyefendi lakabıyla anılmaya başlandı. Çok üzücü. Bu patlamayı yapan sadece PKK değil, FETÖ de var, başka terör örgütleri de var. Keşke biz bunları görmeseydik diyoruz. Keşke bunları yaşamasaydık. Sadece üzgün ve kırgın olduğumu söyleyebilirim bu süreçte. Evlatlarımız suçsuz toprağın altında ya. Onların katili, bu ülkede binlerce insan toprağın altında. Dilerim terör biter, dilerim başka analar ağlamaz" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenpark, Ankara, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güvenpark'daki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı - Son Dakika

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