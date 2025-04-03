Güzelköy Deresi'nde Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Güzelköy Deresi'nde Temizlik Çalışmaları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelköy Mahallesi'nde 3 kilometrelik dere temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, ekolojik dengeyi koruma amacıyla dere yataklarında temizlik yaparak bölgede taşkın risklerini azaltmayı hedefliyor.

03.04.2025 16:03
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Güzelköy Deresi'nde hummalı çalışma

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Güzelköy Mahallesi'nde 3 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekolojik dengeyi gözeten çalışmalarına il genelinde devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü, dere yataklarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Güzelköy Mahallesinde 3 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla derede suyun akışı sağlıklı hale getirilecek.

2025 yılında 70 kilometrelik temizlik yapıldı

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Necip Kurtarıcı, "Manisa genelinde taşkın risklerini ortadan kaldırmak adına 2025 yılı içerisinde 100 farklı noktada 70 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdik. Sene sonuna kadar da dere temizlik çalışmalarımız durmadan ve artarak devam edecek. Bu bağlamda şehzadeler ilçemize bağlı Güzelköy mahallemizde yaklaşık 3 kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladık. Şuan 1 kilometrelik bir bölümünü tamamladık. Manisa'nın tamamında taşkın riskleriyle savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Güzelköy Mahalle Muhtarı Arif Akbulut, "35 yıldır bu köye elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde MASKİ'ye bir yazı yazmıştım kanalların temizlenmesi hakkında. Çünkü burasının temizlenmesi bizim için çok önemli. Sivrisinek başta olmak üzere çeşitli haşerelerin barındığı yer haline geliyor. Yazdığımız yazımıza karşılık hemen geldi ve çalışmalar başladı. Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şurada bir senemizin dolmasına çok az günümüz kaldı. Sayın Başkanımız ile birlikte 1 yılı geride bırakacağız. İnsanlara hizmet vermek bizim için çok büyük gurur ve sevinç. İnsanların yüzünü güldürmek kadar güzel bir şey yok. Hizmet ederek vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Başka bir Başkan tanımıyoruz" dedi.

Güzelköy Mahalle Sakini Recai Aydın ise "Mahallemiz sınırları içerisinden geçen deremizin temizliğine emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Derede çok fazla kirli su atığı var. Bu nedenle de çok çabuk sivrisinek ve çeşitli haşereler oluşuyor. Mahalleli olarak çok rahatsız oluyoruz. Deremizin içerisinde çok fazla çöp atığı da oluşuyordu. Şu anda ekipler temizlik çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız bizi yalnız bırakmasın, burası Manisa'mıza en yakın mahalle. İsmimizden de belli olduğu şekilde burası Güzelköy. Yürütülen temizlik çalışmalarından çok memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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