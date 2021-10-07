Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2021 yılı içerisinde bin 984 başvuru yapıldı - Son Dakika

Erzincan Valiliği bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Şube Müdürlüğüne 2021 yılı içerisinde bin 984 başvuru yapıldı.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren 5 personel ile hizmet vermeye devam etmekte. 2018 yılında talep almaya başlayan Açık Kapı Şube Müdürlüğü 01 Ocak 2018 - 05 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam vatandaşlar tarafından 11 bin 899 başvuru yapıldı. 2021 yılı içerisinde bin 984 başvuru alınmış, 38 adedinin işlem süreci devam ederken diğer başvuruların tamamı sonuçlandırılmıştır.

Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşlarımız kamuya ilişkin istek, öneri, şikayet, sorun ve sıkıntıları için gelip Açık Kapıya müracaat edebilirler. Ayrıca web, mobil, e-devlet üzerinden www.acikkapi.gov.tr adresine girerek de halkımız başvurularını yapabilmektedir.

Vatandaşlar Açık Kapı Birimine şahsen başvurarak ya da www.acikkapi.gov.tr adresine girerek yapmış oldukları başvuru, talep, şikayet Açık Kapı bankosunda görevli, deneyimli, güler yüzlü ve konusunda uzman Açık Kapı birimi sorumlu personelleri tarafından ilgili kuruma sistem üzerinden yönlendirilmekte.

Söz konusu başvuru, talep, şikayet ilgili kurum tarafından Açık Kapı Sistemi üzerinden cevaplandırıldığında başvuru yapan vatandaşın cep telefonuna talebiyle ilgili bilgilendirme mesajı gitmekte. - ERZİNCAN