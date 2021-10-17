AK Parti'li eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

AK Parti'li eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesi eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Palu ilçesi eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 2 dönem Palu Belediye Başkanlığı görevi yürüten Mehmet Sait Dağoğlu evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Dağoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dağoğlu, 2004-2009 ile 2014-2019 tarihleri arasında 10 yıl süreyle AK Parti'den Palu Belediye Başkanlığı görevi yürütmüştü. - ELAZIĞ

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