Aktaş, "Vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için görev başındayız" - Son Dakika

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mustafa Yorulmaz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Emniyet Müdürü Aktaş, iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Aktaş, ""Bugün İl Emniyet Müdürlüğü olarak hem bir iade-i ziyaret yapmak hem de şehitlerimizin yakınlarını, derneğimizi ziyaret etmek, başkanımızın şahsında onlarla bir hemhal olmak adına burada bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şehitlik ve gazilik müessesesini kılcal damarlarına kadar hissettirmeyi gerektirir. Bu vatan toprakları 1071'de ne zaman ki bize yurt oldu. O gündür bugündür bedeli ağır olan; kanla sulanmış olan bu topraklarda kıyamete kadar mevcudiyetimizi, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak adına askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, korucularımızda canla başla bu topraklara göz dikmiş olan hainlerle, düşmanlarla mücadele etmek boynumuzun borcudur. İl özelinde de Zonguldak'ta şehit ailelerini ziyaret ederek onlarla sohbet etmek hemhal olmak, hatırlarını sormak, varsa ihtiyaçlarını giderebilmek adına, çözüm üretmek adına neler yapabiliriz bundan istişaresini yapmak adına burada bulunuyoruz. Ben teşkilatım adıma Sayın başkanıma saygılarımı sunuyorum" dedi.

Ziyarette gazetecilerin sorusunu yanıtlayan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Zonguldak'ta göreve başlayalı 4 ay tamamlanmak üzere. Göreve geldiğimiz andan itibaren başta asayiş konuları olmak üzere özellikle akşamları vatandaşlarımızın parklarda, bahçelerde, sahil bandında, mahallelerinde huzur içerisinde, sükunetle gezebilmesi adına, emniyeti ve huzuru tesis etmek adına bunun çalışmasını yaptık. Gerek karakollarımız da olsun gerek asayiş şubelerimizde olsun personelimizi daha aktif sahaya sürerek, daha görünür olmak, daha ulaşılabilir olmak, vatandaşımızın gözlerinde o güvenlik havasını, iklimini, şemsiyesini oluşturmak adına daha çok sahada olacağız. Daha çok suç ve suçlularla mücadelede etkin olan yol ve yöntem ne varsa hepsini tatbik edeceğiz. Gecesiyle gündüzüyle 7/24 arkadaşlarımıza Zonguldak'ta vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetindeyiz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK