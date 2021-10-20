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Başkan Çalkaya'dan muhtarlara yemek - Son Dakika

Başkan Çalkaya'dan muhtarlara yemek

20.10.2021 10:42
Başkan Çalkaya'dan muhtarlara yemek

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede hizmet veren mahalle muhtarları onuruna yemek düzenledi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede hizmet veren mahalle muhtarları onuruna yemek düzenledi.

Her ay sonunda mahalle muhtarları ile koordinasyon toplantısı yaparak mahallelerdeki sorunları ve yapılacak hizmetleri birinci ağızdan dinleyen ve çözümler üreten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçe muhtarları ile yemekte bir araya geldi. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hakan Özsoy, Teleferik Mahallesi Muhtarı Necmi Geçim, Çetin Emeç Mahallesi Muhtarı Recep Pervanlar, Eğitim Mahallesi Muhtarı Sami Koçyiğit, Onur Mahallesi Muhtarı Hamit İhsan Tanes, Korutürk Mahallesi Muhtarı Birnur Aksoy Özsucu, İnciraltı Mahallesi Muhtarı Ali Osman Güler ve Bahçelerarası Muhtarı Erkan Mutlu ile belediye bürokratlarının katıldığı yemekte mahallelerin sorunları da konuşuldu.

Balçova'daki 8 mahalle muhtarını halka birlikte hizmet ettiği mesai arkadaşları olarak gördüğünü ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Yaklaşık iki yıldır korona virüsü salgını nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz. Bu zor günlerde vatandaşlarımıza daha çok destek olmak amacıyla muhtarlarımız ile uyum içinde çalışarak en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Bugünde demokrasimizin bel kemikleri muhtarlarımız için özel bir gün. Biz de onlarla birlikte bu anlamlı günde birlikte olarak kendilerine her zaman destek olacağımızı bir kez daha ifade ettik" dedi. - İZMİR

Başkan Çalkaya'dan muhtarlara yemek

Muhtarlar Günü, Fatma Çalkaya, Osman Güler, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çalkaya'dan muhtarlara yemek - Son Dakika


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