Bilecik'te yüzyıllardır devam eden gelenek - Son Dakika

Bilecik'in köylerinde askere gidecek gençlere yapılan bazı geleneksel törenler, kutlamalar hala yaşatılırken, bunun en yaygını olan büyüklerin elini öpüp helallik alma yüzyıllardır devam ediyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık Köyü'nde 2001-4 devre Samet Bünyan ve Hüseyin Dağlı için askere gitmeden önce bir takım eğlenceler düzenlendi. Asker eğlencesinin ardından gençlerin yolcu edileceği gün köy camisinde Mevlid-i Şerif okutulurken, cami çıkışında ise yüzyıllardır devam eden gelenek yeniden yaşatıldı. Köy imamı eşliğinde önde askere gidecek 2 genç, arkasında köylülerin tek sıra dizildiler. Köy imamının dualarının ardından tek sıra dizilen köylülerin ellerini öpen Samet Bünyan ve Hüseyin Dağlı, 'Helallik' istediler. Köylülerde askere gidecek gençlerin ceplerine harçlık koyarken, duygu dolu anlar yaşandı.

"Biz çocuklarımızı düğün, bayram havasında askere uğurluyoruz"

Yüzyıllardır yaşatılan gelenek hakkında bilgi veren Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, "Yakınları tarafından işlenen yazmaları takan 2 genç için uğurlama töreni düzenlendi. Geleneksel asker uğurlama töreninde asker adaylarımız köy meydanında tek tek büyüklerinin elini öpüp helallik aldı. Yıllardır bu geleneği sürdürüyoruz. Biz çocuklarımızı düğün, bayram havasında askere uğurluyoruz. Bu tertip 2 gencimiz askere gidecek. Hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah sağ salim geri gelecekler" dedi.

Öte yandan, Samet Bünyan Tokat'a, Hüseyin Dağlı ise Samsun'a askerlik görevlerini yapmak üzere yolcu edildi. - BİLECİK