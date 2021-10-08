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Birim yöneticileriyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları sona erdi - Son Dakika

Birim yöneticileriyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları sona erdi

08.10.2021 10:02
Birim yöneticileriyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları sona erdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetiminin yeni akademik dönem başlamadan önce startını verdiği Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında birim yöneticileriyle kültürel dönüşüm çalışmaları sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetiminin yeni akademik dönem başlamadan önce startını verdiği Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında birim yöneticileriyle kültürel dönüşüm çalışmaları sona erdi.

Yaklaşık bir ay önce fakülte yöneticileriyle başlayan daha sonra meslek yüksekokulları ile devam eden değerlendirme toplantıları; enstitüler, araştırma merkezleri ve ofislerin değerlendirilmesiyle sona erdi. Rektör Çomaklı başkanlığında yürütülen toplantıların son gününde birim yöneticileri üniversite vizyonu çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak gelecek dönem için öngörülerini aktardılar.

Rektör Çomaklı: "Daha Katılımcı ve Yakın İletişimde Bulunan Bir Anlayışla Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

Yöntem, içerik ve nitelik anlamında önemli çalışmalar gerçekleştirdikleri aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise üniversite bünyesinde hizmet veren tüm birimlerin birbirleri ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek: "Fakülte ve meslek yüksekokullarının ardından enstitülerimiz, araştırma merkezlerimiz ve ofislerimizin yöneticileriyle de bir araya gelerek yeni dönemde yapılması planlanan çalışmaları ele aldık. 2021-2022 akademik dönem başta olmak üzere önümüzdeki sürecin yol haritasını belirlemek üzere fikir alışverişinde bulunduğumuz birimlerimizin geldikleri noktadan oldukça memnunuz. Daha katılımcı ve yakın iletişimde bulunan bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yaklaşık bir ay önce başlatmış olduğumuz değerlendirme toplantılarının sonuna geldik ancak istişarelerimize ve ortak akıl arayışlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bu vesileyle düzenlenen toplantılara katılım sağlayarak katkı sunan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarla dolu bir akademik yıl diliyorum" dedi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Üniversite, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Birim yöneticileriyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları sona erdi - Son Dakika


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