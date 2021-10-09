Üye Girişi
Demir: "Sinop'tan ayrılmasını isteyenler, bu mahalleden değiller" - Son Dakika

Demir: "Sinop'tan ayrılmasını isteyenler, bu mahalleden değiller"

09.10.2021 16:13
Demir:

İstanbul Gencek Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Demir, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nde yaşayan 150 kişinin Türkeli'den ayrılıp, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanılması talebiyle ilgili konuşarak, "Sinop'tan ayrılmasını isteyenler,...

İstanbul Gencek Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Demir, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nde yaşayan 150 kişinin Türkeli'den ayrılıp, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanılması talebiyle ilgili konuşarak, "Sinop'tan ayrılmasını isteyenler, bu mahalleden değiller" dedi.

İlk başvurunun 2014 yılında yapıldığı ve Sinop İl Genel Meclisinin reddettiği Türkeli'nin Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nin Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebiyle ilgili konuşan İstanbul Gencek Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Demir, "Biz Sinoplu olmaktan son derece gururluyuz, mutluyuz. Atalarımızın burada emekleri var. Çayağzı Mahallesi'nin Çatalzeytin'e bağlanmasını isteyenler, Çatalzeytin'de yaşayan, sonradan ikametgahını bu mahalleye alan kişiler. Gerçekten bir halk oylaması yapılacaksa, 2019 yılında ikametgahı bu mahallede olan vatandaşlar arasında yapılması daha isabetli olacaktır" diye konuştu.

"Çayağzı'nda yaşayan vatandaşlar, birçok hizmetlerden mahrum kalacaklar"

Çayağzı Mahallesi'nin, Çatalzeytin ilçesine, dolayısıyla Kastamonu iline bağlanmasından dolayı birçok kamu kurum hizmetlerinin gecikmesine, kısacası halkın mağduriyetine yol açacağını belirten Hüseyin Demir, "Bilindiği üzere 11 Ağustos'ta büyük bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Yaşanan felaketten dolayı da köylerimizin büyük çoğunluğuna ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşadık ve bu sıkıntılar halen devam etmekte. Bu bölgede yaşayan bazı vatandaşlar da bu konuda Türkeli'deki yöneticileri suçladılar. Oysaki bu sorunlar Hamamlı'da da vardı, ilçenin en uç noktasındaki Çatak'ta da yaşandı. Yusuflu'da da vardı ve halen var, dolayısıyla Gencek Köyü Çayağzı Mahallesinde de yaşanabilir. Önemli olan sıkıntı nerede varsa çözümü için dört bir koldan çalışmak. 'Şu mahalle başka yere bağlıymış oraya hizmet yapmayalım' gibi bir mantık kabul edilemez. Doğal afette de böyle bir hesabın içine girilmesi son derece yanlış bir tutum. Çayağzı Mahallesi'nin, Çatalzeytin ilçesine bağlanması demek, başlıca sağlık ve eğitim konularında mahallenin zarar görmesi demektir. Özellikle sağlıkta bir saniyenin bile önemi varken, Çatalzeytin ilçesine bağlanmanın birçok konuda faydalı olacağı düşünülmesi son derece hayati bir konu ve yanlış bir karardır" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Demir: Sinop'tan ayrılmasını isteyenler, bu mahalleden değiller

Hüseyin Demir, Çatalzeytin, Gencek, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Demir: 'Sinop'tan ayrılmasını isteyenler, bu mahalleden değiller' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Squid Game ülkede panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor 16:10 Squid Game ülkede panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı 16:05 Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı 2 ay önce nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi 15:44 2 ay önce nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi
11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 15:42 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu 15:16 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme 15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor 14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak

Son Dakika Haberleri
16:04 Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı
15:49 Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı
15:44 2 ay önce nişanlanan genç merdivenlerde ölü bulundu, ailesi sinir krizi geçirdi
15:43 Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı
15:41 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
15:15 Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu
15:14 HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto
15:13 Aşk 101'in güzel oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, Muslera hayranı çıktı
15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Türkiye'ye güvenen pişman olmaz
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü Kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü         
16:14
Sıralamayı Hamilton kazandı ama takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki büyük yarış için nefesler tutuldu Sıralamayı Hamilton kazandı ama takım arkadaşına yaradı! İstanbul'daki büyük yarış için nefesler tutuldu         
16:09
Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı         
15:50
Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı         
15:43
Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi         
15:39
HDP, Erdoğan'ın HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto         
15:15
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı         
14:30
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 16:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: Demir: "Sinop'tan ayrılmasını isteyenler, bu mahalleden değiller" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement