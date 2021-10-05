GÜNSEL'e özel tasarlanan posta pulları yerli otomobilden önce dünyayı dolaşacak - Son Dakika

KKTC Posta Dairesi'nin KKTC'nin yerli ve milli otomobil üreticisi GÜNSEL onuruna tasarladığı posta pulları, GÜNSEL B9'dan önce dünyayı dolaşacak. Posta pulları 7 Ekim Perşembe günü tedavüle çıkacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren KKTC Posta Dairesi'nin KKTC'nin yerli ve milli üreticisi GÜNSEL onuruna hazırladığı posta pulları halkla buluşuyor.

Üzerinde GÜNSEL'in ilk modeli B9'un yer aldığı pullar, Lefkoşa'da Devlet Basımevi'nde dijital baskı usulu ile 8'li tabakalar halinde filigranlı kağıda basıldı. 7 Ekim 2021 tarihi itibariyle tedavüle çıkacak GÜNSEL pulları, bir yıl süreyle satışta kalacak. GÜNSEL B9'dan önce dünyayı dolaşacak olan GÜNSEL pullarından ilk etapta toplam 40 bin adet basıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL onuruna tasarlanan posta pulları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Milli markamız GÜNSEL'in, ülkemiz için taşıdığı büyük anlamı vurgulamak istedik"

Günsel Ailesi'nin girişimi ile Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde büyük emeklerle geliştirilerek seri üretim aşamasına getirilen GÜNSEL'in "KKTC'nin yerli ve milli otomobili" olarak tanımlanmasının çok önemli bir gerçeği dile getirdiğini söyleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, "GÜNSEL, bütün dünyaya ve halkımıza KKTC'nin neleri başarabileceğini gösteren çok önemli bir proje. Sağladığı prestijin yanı sıra ülke sanayisine yaptığı ve yapacağı katkılarla da eğitimden ekonomiye kadar çok geniş bir alanda ülkemiz adına büyük kazanımlar sağlayacak" dedi. GÜNSEL'in KKTC'nin en önemli milli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Resmiye Eroğlu Canaltay, "Posta Dairemizce çıkarılan pullar üzerinde yer vererek milli markamız GÜNSEL'in, ülkemiz için taşıdığı büyük anlamı vurgulamak istedik" ifadesini kullandı.

"GÜNSEL'in de asli sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Toplumudur. Hazırlanan posta pulları da bu gerçeğin bir sembolüdür."

KKTC Posta Dairesi tarafından GÜNSEL adına çıkarılan posta pulları nedeniyle büyük gurur yaşadıklarını ifade eden Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Yakın Doğu Oluşumu'nun her bir parçası gibi yerli ve milli otomobil markamız GÜNSEL'in de asli sahibi Kuzey Kıbrıs Türk Toplumudur. Hazırlanan posta pulları da bu gerçeğin bir sembolüdür. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığımız ve Posta Dairemiz tarafından GÜNSEL'imizin bu şekilde onore edilmesi bizim için büyük bir mutluluk" ifadesini kullandı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Başta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Resmiye Eroğlu Canaltay ve Posta Dairesi Müdürü Sayın Hasan Şentürk olmak üzere, GÜNSEL onuruna çıkarılan posta pullarında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL