Hacı Adayları Uğurlandı - Son Dakika
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Hacı Adayları Uğurlandı

Hacı Adayları Uğurlandı

Diyanet, hac organizasyonu için İstanbul'dan hacı adaylarını uğurladı. Erbaş, dualar ve tavsiyeler verdi.

29.04.2025 15:07
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen "Sürre Alaylarından Günümüze Harem'den Haremeyne Hacı Uğurlama Programı" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan kasidelerle başlayan programda konuşan Başkan Erbaş, hac ibadetinin büyük ibadet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Beytullah'a yüz sürmek, Arafat'ta vakfeye durmak, Ravza'da Efendimiz'e selam vermek, şeytanı taşlarken nefsimizi bütün kötü arzulardan uzaklaştırmaya söz vermek, Arafat'ta günahlarımızı affettirmek için Rabbimize yalvarmak, yakarmak, Efendimizi ilk vahyin geldiği yer olan Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamaya çalışmak, Efendimiz'in ayak izlerinin bulunduğu yerlerde yürümek, tavaf ve sa'y etmek ne mübarek bir ibadettir."

Başkan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim bizim baş tacımız. Mekke'ye vardığımızda Kur'an'ın ilk inmeye başladığı Nur dağını, Hira Mağarası'nı düşündüğümüzde; 'Ya Rab! Senin Kur'an'ını çok okuyacağım ve anlamaya çalışacağım. Hayatımı Kur'an'a göre tanzim edeceğim. Kur'an-ı Kerim benim hayat rehberim. Neslimi, zürriyetimi, çocuklarımı, Kur'an'a göre yaşamalarını nasip eyle' diye duamızı çok yapalım" dedi. "Beytullah'ta kılınan bir namaz Beytullah dışında (Mescid-i Nebevi hariç) kılınan 100 bin rekat namaza bedeldir" Hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, Beytullah'ta ve Mescid-i Nebevi'de bol bol namaz kılınması tavsiyesinde bulundu.

"Gökte melekler, yerde mavi yelekler"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve şirketlerin hac organizasyonu konusunda elinden gelen gayreti gösterdiğine dikkati çekerek, "Sizler hac farizasını güzel ve kolay bir şekilde yapasınız diye 5 bine yakın hocamızla sizlerin hizmetinizdeyiz. Biz diyoruz ki gökte melekler, yerde mavi yelekler. Onlar sizin her zaman sığındığınız, kendilerine danıştığınız, bir zorlukla karşılaştığınız zaman, zorluğunuzu hallu asan eyleyecek çok değerli hocalarımız. Onları biz seçerek görevlendiriyoruz. Dolayısıyla hocalarımız bugünden itibaren sizin yardımcılarınız." diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonlarında aldığı ödüllere ilişkin Başkan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2023 yılında dünyanın hacılarına en fazla çeşitlilikle hizmet eden birincilik ödülünü aldık. 2024 yılında en disiplinli hac organizasyonu dünya birinciliği ödülünü aldık. Tabii bu ödülü alırken hacılarımızın çok büyük katkıları var" ifadelerini kullandı.

"İsraf konusunda da bizim hacılarımız dünyaya örnek olsun"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunda başlattıkları "Sıfır Atık Sıfır İsraf" projesine de değinerek, "Otellerimizde gittiğiniz zaman kapılarında afişler göreceksiniz. Aman ha! İsraftan uzak duralım ve tüketmiş olduğumuz bir takım yiyeceklerin, içeceklerin kaplarını sağa sola atmayalım, çöp kutusuna atalım. Sıfır atık sıfır israf konusunda da bizim hacılarımız dünyaya örnek olsun. Başka ülkelerin hacı adaylarına da örnek olsun" şeklinde konuştu.

İlk durak Medine-i Münevvere

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yaptığı duanın ardından, 320 hacı adayı tekbir ve salavatlarla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na uğurlandı. 2025 dönemi hacı adaylarının ilk durağı ise Medine-i Münevvere olacak. Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajed Hamad Aldosari, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hacı adayları ve aileleri katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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