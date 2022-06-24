Hacı adaylarını başkanlar uğurladı - Son Dakika
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Hacı adaylarını başkanlar uğurladı

24.06.2022 11:03
Hacı adaylarını başkanlar uğurladı

Derince Kent Meydanı'nda düzenlenen programla Derince ve Körfez ilçede ikamet eden hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Derince Kent Meydanı'nda düzenlenen programla Derince ve Körfez ilçede ikamet eden hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Derince ve Körfez ilçelerinden kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Derince Kent Meydanı'nda bir uğurlama programı düzenlendi. Kafile Başkanlığını Kadir Kormaz'ın yaptığı hac kafilesi için düzenlenen törene Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, müftü yardımcısı Mikail Özkan, muhtarlar, din görevlileri, hacı adayları ve kutsal topraklara gidecek olan vatandaşların yakınları katıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yaptıkları selamlama konuşmalarında hacı adaylarına, hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Hac ibadeti ile ilgili bilgilendirmelerin de yapıldığı program okunan dualar ve hacı adaylarının aileleriyle vedalaşmasının ardından sona erdi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Derince, Körfez, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacı adaylarını başkanlar uğurladı - Son Dakika

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