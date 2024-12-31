Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 2025 İçin Hedeflerini Açıkladı

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirirken, 2025 yılına yönelik hedeflerini ve temennilerini dile getirdi.

Başkan Özdoğan, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve barış getirmesini diledi ve, "2024 yılını geride bırakırken, Hacılar ilçemizde önemli projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artıracak altyapı ve üstyapı projeleri, gençlerimize sunduğumuz eğitim ve sosyal imkanlar, sosyal belediyecilik anlayışımızla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle dolu bir yılı geride bıraktık. Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizlere destek olan kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum."

"2025'te daha güzel bir gelecek için çalışacağız"

Yeni yılın, ülkemiz ve ilçemiz adına yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni eden Başkan Özdoğan, "2025 yılında da ilçemizi ileri taşıyacak yatırımlarla, sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirecek projelerle halkımızın yanında olacağız. Daha güzel bir gelecek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hacılar, güçlü hizmet anlayışımızla her alanda gelişmeye ve büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Terör ve Zulme Karşı Barış Çağrısı

Başkan Özdoğan, ülkemizde terör sorununun ve dünyanın farklı noktalarında devam eden insanlık dışı zulümlerin son bulması temennisinde bulunarak şu ifadeleri ekledi:

"2025 yılı, dünya için adaletin, huzurun ve barışın hakim olduğu bir yıl olsun. Ülkemizde terör sorunlarının tamamen sona erdiği, Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu, insan haklarının gözetildiği bir dünya hayal ediyoruz. Bu temennilerimiz doğrultusunda üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye kararlıyız. Yeni yılın ülkemize barış, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Başta Hacılar halkımız olmak üzere tüm insanlığa sağlık ve huzur dolu bir yıl temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak daha güçlü bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte umut dolu bir 2025 yılı geçirmemiz dileğiyle, yeni yılınızı kutluyorum." - KAYSERİ