Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ramazan Mesajı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ramazan Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan\'dan Ramazan Mesajı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, bu mübarek ayda yapılacak etkinlikler ve yardımlar hakkında bilgi verdi.

27.02.2025 14:57  Güncelleme: 14:59
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla bir açıklama yaparak; Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, "Paylaşmanın, bereketin ve manevi huzurun doruğa çıktığı mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayda, ilçemizde birlik ve beraberlik içinde, manevi atmosferi hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Ramazan ayının huzur ve bereketini en güzel şekilde yaşamak için Hacılar Belediyesi olarak gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirten Başkan Özdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Ramazan ayı, bizleri kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla bir araya getiren müstesna bir zaman dilimidir. Bu ayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadan, yardımlaşma ve dayanışma içinde olacağız. İlçemizde Ramazan ayının huzurunu ve bereketini yaşatmak adına gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Camilerimizde temizlik ve bakım çalışmalarımızı yaptık, sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda bu mübarek ay boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Hacılar Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Özdoğan; "Ramazan'ın manevi havasını hemşehrilerimizle birlikte soluyacak, iftar sofralarında buluşacak, teravih namazlarında dualarımızı birleştireceğiz. İlçemizde Ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmek için hem fiziksel hem de manevi hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu. Başkan Özdoğan, Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini dileyerek, "Bu mübarek ayın başta Hacılar'ımız, Kayseri'miz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve hayırlarımızı kabul eylesin. Birlik ve beraberlik içinde, sağlık ve huzur dolu bir Ramazan ayı geçirmemizi nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'dan Ramazan Mesajı - Son Dakika

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