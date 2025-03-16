Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Gençlerle İftar Programında Buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programında gençler ile bir araya geldi. Masaları tek tek dolaşarak gençlerle sohbet eden Başkan Özdoğan, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde yaşadıklarını belirtti.

Gençlerin enerjisinin ve fikirlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan; "Enerjimizi gençlerimizden, iftar soframızın bereketini Ramazan ikliminden alıyoruz. Şehrimizde eğitim hayatını sürdüren üniversiteli kardeşlerimiz ve ilçemizin gençleriyle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm genç kardeşlerime, hayal ettiklerinden çok daha güzel bir gelecek diliyorum. Muhabbetimiz gönülden, enerjimiz yüksek, sevgimiz karşılıklı" dedi. Toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Özdoğan, özellikle gençlerle sık sık buluşarak onların taleplerini dinlediklerini ve Hacılar'ın gelişimi için fikirlerine önem verdiklerini belirtti.

İftar programı, sohbet ve hatıra fotoğraflarıyla sona ererken, gençler Başkan Özdoğan'a samimi buluşma ve destekleri için teşekkür etti. - KAYSERİ