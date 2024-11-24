Hacılar Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazır

Hacılar Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazır

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, etkili kar yağışı ile birlikte belediye ekiplerinin 15 araç ve 40 personel ile sahada olduğunu açıkladı. Başkan, kış koşullarında ulaşımın güvenliğinin sağlanması için yoğun bir hazırlık yaptıklarını belirtti.

24.11.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin 40 personel ve 15 araç ile sahada olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan, karla mücadelede 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ve vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Başkan Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahalle araları dahil olmak üzere tüm yolları açık tutmak için karla mücadele çalışmalarına yağışın ilk başladığı andan itibaren başladığını belirterek; "Bu yıl karla mücadele kapsamında 7 iş makinesi, 1 tuzlama kamyonu, 3 kar küreme aracı ve 4 genel hizmet aracıyla toplamda 15 araç ve 40 personelimizle sahadayız" dedi. Kar yağışının ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladığını ve bu güzelliğin keyfini çıkarırken ulaşımın güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirten Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi ekiplerinin özellikle don ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlara seslenerek soğuk hava ve kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Özellikle araç sürücülerine seslenen Başkan Özdoğan, "Kış lastiği olmadan yola çıkılmaması hayati önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumda Hacılar Belediyesi'ne 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonlardan Fen İşleri Müdürlüğü'ne ulaşabileceklerini kaydetti.

Hacılar Belediyesi'nin kış hazırlıkları kapsamında bin ton tuz stoğu bulundurduğunu belirten Özdoğan, küçük iş makinelerinin mahalle aralarında hizmet vermek üzere hazır hale getirildiğini ifade etti. "Ekiplerimiz, araç ve yaya ulaşımını kesintiye uğratmadan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kar yağışının başladığı andan itibaren görev başında" diye konuşan Başkan Özdoğan; ilçenin sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Başkan Özdoğan, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir kış geçirmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Hava Durumu, Hacılar, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 15:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.