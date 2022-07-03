Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu - Son Dakika
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Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu

03.07.2022 13:12
Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu

TFF Ağrı U-14 Ligi final maçında orta hakem Recep Gündüz'ün maçın 10'uncu dakikasında yardımcı hakem Ayşe Polat'a evlilik teklifi, yeşil sahalarda ender rastlanan anlara neden oldu.

TFF Ağrı U-14 Ligi final maçında orta hakem Recep Gündüz'ün maçın 10'uncu dakikasında yardımcı hakem Ayşe Polat'a evlilik teklifi, yeşil sahalarda ender rastlanan anlara neden oldu.

Ağrı'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U-14 Ligi final maçında Ağrı Vefa Spor ile Ağrı İdman Yurdu Spor karşı karşıya geldi. Ağrı Amatör Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmayı TFF C Klasman Yardımcı Hakemi Recep Gündüz (28) yönetirken, yardımcılıklarını ise il hakemleri Ayşe Polat ile Muhammed Aksoy yaptı. Maçın 10'uncu dakikasında orta hakem Recep Gündüz'ün yardımcı hakem Ayşe Polat'a evlilik teklifi final maçına damga vurdu. Maç öncesi iki takımın teknik heyeti ile futbolcuları ve İl Hakem Kurulu Başkanı ile evlilik teklifini organize eden Hakem Recep Gündüz'e önceden hazırlanmış senaryo gereği maçın 10'uncu dakikasında verilen bir karardan dolayı Ağrı Vefa Spor Teknik Direktörü Halil Dursun tepki göstererek, takımı sahadan çekmek istedi. Hemen önünde gerçekleşen olaya doğru yönelen orta hakem Recep Gündüz'ün teknik direktöre kırmızı kart göstereceğini düşünen yardımcı hakem Ayşe Polat, bir anda yedek kulübesindeki futbolcuların açtığı "Benimle evlenir misin?" pankartı ile hakem Recep Gündüz'ün kırmızı kart yerine elinde diz çöküp tuttuğu yüzüğü görünce kısa süreli şok yaşadı. Polat, yaşadığı şoku üstünden attıktan sonra hakem Recep Gündüz'ün evlilik teklifini taraftarlar ve futbolcuların alkışları arasında kabul ederken, maç kaldığı yerden devam etti.

"Yeşil sahada tanıştık, tanışmamızı yine yeşil sahada ebediyen mutluluğa bağlamak istedik"

Maçın devre arasında açıklama yapan hakem Recep Gündüz, final maçının heyecanına yaptığı evlilik teklifinin heyecanının da eklendiğini ifade ederek, "Ayşe hocam ile 4 yıl önce üniversitede yeşil sahalarda tanıştık. Bu günde bu tanışmayı yine yeşil sahada ebediyen mutluluğa bağlamak için böyle bir şey yaptık. İki takım hocaları ve futbolcuları da bizlere yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öncesinde iki takımın hocalarının haberi vardı. İl Hakem Kurulu Başkanımızın haberi vardı. Kısaca kız arkadaşımın dışında herkesin haberi vardı. Böyle bir şeyi uygun gördük. Kendisi de teklifimi kabul etti. Bu yüzden çok mutluyuz. O an nabız zaten yüksekti. Maçın 10'uncu dakikasıydı. Hem o çok şaşırdı hem de ben biraz heyecanlandım. Başta bir afalladım ama güzel son buldu. Çok mutluyum" dedi.

"Hocaya kart verecek diye geldiğini düşündüm"

Beklemediği bir evlilik teklifi ile karşılaştığını dile getiren Ayşe Polat, "Yaklaşık 4 yıl önce üniversite birinci sınıfta iken bir maçta tanışmıştık. İlk maçım Recep hocaylaydı. Yine o maçta da yardımcı hakemdim. Açıkçası bunu hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Bir de final maçı. Aşırı heyecan oldu bende. Bunun maça yansıyacağını düşündüm. Ama çok şükür ki toparlayıp maça devam ettim. İlk an arkama döndüm ve pankartı görünce okuyamadım. İkinci defa baktığımda fark ettim. İlk başta hocaya kart verecek diye geldiğini düşündüm. Beklemediğim bir şeydi. Meğer evlenme teklif etmeye geliyormuş. Çok heyecanlandım ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapılan evlilik teklifi ile güzel görüntülere sahne olan karşılaşmada Ağrı Vefa Spor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Ağrı İdman Yurdu Spor, TFF Ağrı U-14 Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. - AĞRI

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AĞRI U-14 LİGİ FİNAL MAÇINDA HAKEMDEN MESLEKTAŞINA EVLİLİK TEKLİFİ AĞRI U-14 LİGİ FİNAL MAÇINDA HAKEMDEN MESLEKTAŞINA EVLİLİK TEKLİFİ Ağrı'da futbol hakemi, beraber görev aldıkları maçta kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı Ağrı'da futbol hakemi, beraber görev aldıkları maçta kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlenme teklif etti Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlenme teklif etti
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakemin evlilik teklifi final maçına damga vurdu - Son Dakika

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