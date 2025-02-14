Hakkari'de 2025 Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Hakkari'de 2025 Koordinasyon Toplantısı

Hakkari\'de 2025 Koordinasyon Toplantısı

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında 2025 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

14.02.2025 09:33
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında '2025 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Hakkari'nin gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2025 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Hakkari Valiliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda; 2024 yılı 4. dönem yatırımları, 2024 yılı yatırımlarının toplu olarak değerlendirilmesi, izleme ve koordinasyon çalışmaları ile dilek ve temenniler değerlendirilirken, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü kurumları da sunumlarını gerçekleştirdiler.

Hakkari'de 2025 yılı itibariyle il yatırım takip sisteminde toplam tutarı 61 milyar 371 milyon 174 bin 746 TL olan 324 projenin aktif olarak kayıtlı olduğu ve halihazırda izlendiği, bu projelerin gerçekleşmesi için önceki yıllar 15 milyar 770 milyon 742 bin TL olmak üzere toplam 20 milyar 738 milyon 574 bin TL harcama yapıldığı, yüzde 33,79 oranında nakdi, yüzde 64,81 oranında fiziki gerçekleşme sağlandığı, 6 milyar 584 milyon 736 bin TL olan yılı ödeneğinden 4 milyar 967 milyon 832 bin TL harcandığı ve yılı harcama oranının yüzde 75,44 olarak gerçekleştiği belirtildi. Vali Ali Çelik, toplantı sonunda katılımcılara çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de 2025 Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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