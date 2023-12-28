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Hakkari'de 4 metre karla mücadele - Son Dakika
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Hakkari'de 4 metre karla mücadele

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu askeri üs bölgelerindeki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını kısa sürede ulaşıma açtığı gibi askeri üs bölgelerinin yollarını da yeniden ulaşıma açmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

28.12.2023 - 11:27,
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Hakkari'de 4 metre karla mücadele

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu askeri üs bölgelerindeki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de kar yağışı sonrası kapanan köy ve mezra yollarını kısa sürede ulaşıma açan karla mücadele ekipleri, kapanan askeri üs bölgelerinin yollarını da yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinde zor kış şartlarında çalışmalarını yürüten ekipler, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapmaya devam ediyor.

Hakkari\'de 4 metre karla mücadele
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de 4 metre karla mücadele - Son Dakika
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