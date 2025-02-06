Hakkari'de Esnaftan Kardan Araba

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Hakkarili esnaf kardan araba yaptı

HAKKARİ - Hakkari'de kar yağışı sevinici yaşayan esnaf, kardan araba yaptı.

Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari'de, Av. Muhsin Zeydanoğlu Caddesi esnafı bir araya gelerek kardan araba yaptı. Arabada far, kapı ve lastik gibi detaylara yer veren esnafın yaptığı kardan araba, görenlerin yoğun ilgisini çekti.

Yaptıkları araca "30 HKR 30" plakası da yapıştıran esnaf, boş vakitlerini kardan adam yerine araba yaparak geçirdiklerini belirtti.