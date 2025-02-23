Hakkari'de Gece Kurt Görüntülendi

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Hakkari'de kurt böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'de gece saatlerinde şehir merkezinin ışıklarını izleyen bir kurt, kameralara yansıdı.

3 bin rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde bulunan bazı vatandaşlar, şehir merkezine bakan bir kurdu fark etti. Uzun süre hareketsiz bir şekilde şehrin ışıklarını izleyen kurt, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Vahşi doğanın simgesi olan kurdun Hakkari'yi izlediği anlar kayıt altına alınırken, uzmanlar yaban hayatının korunması gerektiğine dikkat çekti.