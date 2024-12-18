Hakkari'de insan yüzü görünümündeki elma, görenleri hayrete düşürüyor.
Hakkari'nin Biçer Mahallesinde insan yüzü görünümündeki elma, görenleri hayrete düşürdü. Bir kasa elmanın içinde çıkan insan yüzlü elmayı gören vatandaşlar, hayrete düştüklerini belirttiler. İnsan yüzlü elmayı yemediklerini, hatıra olarak sakladıklarını söyleyen mahalle sakini, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. - HAKKARİ
Son Dakika › Yerel › Hakkari'de İnsan Yüzlü Elma Şaşırttı - Son Dakika
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