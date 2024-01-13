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Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 94 köy ve 190 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekipler, şu ana kadar 74 köy yolu ile 111 mezra yolunu yeniden ulaşıma açarken, hala 86 köy ve 177 mezra olmak üzere 263 yerleşim yeri yolu kapalı durumda bulunuyor. Ekipler, gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürerek yolların tekrar ulaşıma açılmasını sağlamaya çalışıyor.

Hakkari\'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
13.01.2024 - 16:59,
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Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

HAKKARİ - Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'de önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 94 köy ve 190 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışa başlatan Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, 74 köy yolu ile 111 mezra yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Ancak iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 86 köy ve 177 mezra olmak üzere 263 yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma kapanırken, kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için ekipler, gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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