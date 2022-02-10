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Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

10.02.2022 13:43

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 325 yerleşim yerinin yolu kapanırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 325 yerleşim yerinin yolu kapanırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası il genelinde yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Eğitim ve öğretime ara verildiği Hakkari'de kara mücadele ekipleri ise yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor. Belediye ekipleri sabah saatlerinde cadde ve sokakları küreklerin yardımı ile temizlerken, iş makineleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında çalışma başlattı. İşyerlerinin önündeki karları temizleyen esnaflar önceki gün hava güneşli iken, aniden bastıran kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirttiler. Bazı vatandaşlar da "Kar yağışının devam etmesini isteriz. Kar berekettir. Belediye ekipleri de karla mücadele ediyor. Bizlerde küreklerle işyerlerimizin önünü temizliyoruz" dediler.

Yaya geçitlerini karda temizleyen belediye ekibine özel harekat polisleri de çay ikramında bulundu.

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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Hakkari, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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