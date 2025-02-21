Hakkari'de Karla Mücadele Devam Ediyor

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Hakkari'de karla mücadele çalışması devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 190 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için ekipler aralıksız çalışıyor.

Gün boyunca öncelikli yollar, ana arterler, köy yolları ve acil durum güzergahlarında çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için büyük bir özveriyle görev yapıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açan ekipler, karın yeniden etkisini göstermesiyle aynı yolları tekrar açmak zorunda kalıyor. Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını 7/24 sürdüren il özel idaresi, Hakkari genelinde kapanan 50 köy ve 140 mezra yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekipler sahada görev yaparak yolların açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.