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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Hakkari Belediyesi, toplu ulaşıma ücretleri için zam kararı aldı. Alınan zam kararı ile birlikte yeni tarifeye göre tam bilet ücreti 6 TL'den 12 TL'ye, öğrenci bilet ücreti ise 4 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı. Zam yapılmasına rağmen 6 ilin ortalamasına göre Hakkari çevresinde toplu taşıma ücretlerinin en uygun olduğu il sıralamasında Hakkari yine ilk sırada yerini aldı. - HAKKARİ