Hakkari\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hakkari Valiliği önünde gerçekleştirilen törene Hakkari Vali Vekili Buğra Karadağ, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ferhat Vural, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Vali Vekili Buğra Karadağ, Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ferhat Vural ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu tarafından Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının da okunduğu tören, Sümbül Anadolu Lisesi öğretmeni İbrahim Demir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi. - HAKKARİ