Hakkari Valisi Ali Çelik Başkanlığında 2024 Yılı Bütçe Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik Başkanlığında 2024 Yılı Bütçe Toplantısı Yapıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik Başkanlığında 2024 Yılı Bütçe Toplantısı Yapıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında il özel idaresinin 2024 yılı bütçe toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılı bütçeleri, ödenekler ve harcamalar masaya yatırıldı. Vali Çelik, halka en iyi hizmeti sunmak ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla bütçeyi planladıklarını belirtti.

07.08.2024 09:06
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında il özel idaresinin 2024 yılı bütçe toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı bütçeleri, ödenekler ve harcamalar masaya yatırıldı. Toplantıda, 2024 yılı için belirlenen bütçelerin ve ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması vurgulandı. Burada konuşan Vali Çelik, "İl özel idaresi olarak amacımız halkımıza en iyi şekilde hizmet sunmak ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaktır. 2024 yılı bütçemizi bu doğrultuda planladık ve ödeneklerimizi bu hedefler çerçevesinde tahsis ettik" dedi.

Toplantıda, 2024 yılı için öngörülen projeler ve bu projelerin finansmanı konusunda da ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı. Özellikle altyapı, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki projelere öncelik verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, il genelindeki yatırım ve kalkınma planları çerçevesinde kaynakların en etkili şekilde dağıtılması ve kullanılmasına yönelik stratejiler belirlendi.

Vali Çelik, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, "2024 yılı bütçemizi dikkatli bir planlama süreciyle hazırladık. Tüm müdürlerimizden bu sürece katkı sağlayarak ilimize değer katmalarını bekliyorum. Birlikte çalışarak daha güçlü ve kalkınmış bir il oluşturacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, kurum müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Vali Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ ve ilgili birim müdürleri katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik Başkanlığında 2024 Yılı Bütçe Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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