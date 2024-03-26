Hakkari Valisi Ali Çelik, Dünya Yetimler Günü iftar programına katıldı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Her yıl Ramazan ayının 15. günü kutlanan ve yetim çocukların dünya gündemindeki farkındalığının artmasının amaçlandığı özel günde, Vali Ali Çelik de ailelerle iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Vali Ali Çelik, "Ramazan ayının bizlere getirdiği en önemli faydalarından bir tanesi; bir araya gelmek, beraber olmak ve iftar sofrasında buluşmak, siz değerli ailelerimiz ile sevgili gençlerimiz ile bugün burada buluşmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyorum. Hep beraber, omuz omuza nice iftar sofralarına ve ramazanlara kavuşmak temennisi ve duasıyla hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

Vali Çelik, masaları tek tek gezerek, vatandaşlarla ile sohbet etti ve onların ihtiyaç ile taleplerini dinledi. İmkanlar dahilinde sorunların çözüme kavuşması noktasında gereken desteği sağlayacağını da belirten Çelik, bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ