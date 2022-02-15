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Hal kompleksinde otel bölümü ve otogar mart ayında hizmete giriyor - Son Dakika

Hal kompleksinde otel bölümü ve otogar mart ayında hizmete giriyor

15.02.2022 10:18
Hal kompleksinde otel bölümü ve otogar mart ayında hizmete giriyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan hal kompleksinde otel bölümü ve otogar bölümleri de mart ayında hizmete giriyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan hal kompleksinde otel bölümü ve otogar bölümleri de mart ayında hizmete giriyor.

Osmaneli'nde 30 bin metrekarelik alanda kurulan içinde hal, otogar ve konaklama alanlarının olduğu tesisi bir bölümünün geçtiğimiz temmuz ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla açılmıştı. Kompleksin geriye kalan otel bölümü ve otogar mart ayında hizmete gireceğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli hızla artan sanayileşme, turizmde gelinen konum, toptancı halimizdeki yoğunluk ve Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma YHT yatırımının başlamış olması nedeniyle konaklamada ve yolcu taşımacılığında büyük bir hareketlilik oluştu. Otogarımız kısmen faaliyet verirken, biletli yolcu taşımacılığına da mart ayında başlanacak. Konaklama için ihtiyacın aynı nedenlerle artmış olması nedeniyle Osmaneli Belediyesi olarak 170 kişi olan yatak kapasitemizi hal kompleksimizde mefruşatını tamamladığımız 30 oda ve 90 yatak kapasiteli otelimizi de yine mart ayının ilk haftasında müşteri kabul etmeye başlayacağız. Yeni hal kompleksi oteli ile toplam yatak kapasitemiz 260 kişiye ulaşacak. Özel sektöre ait otellerle Osmaneli yatak kapasitemiz 500 kişiyi geçiyor. Buna pansiyonları da eklediğimizde yatak kapasitesi ilçemizde bin kişiyi geçiyor. Hal kompleksimizdeki cafe ve restoran Osmaneli manzarasının en güzel göründüğü kaliteli bir hizmet yeri olarak ilçe halkına da hizmet verecek" dedi. - BİLECİK

Hal kompleksinde otel bölümü ve otogar mart ayında hizmete giriyor

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Osmaneli, Bilecik, Otel, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hal kompleksinde otel bölümü ve otogar mart ayında hizmete giriyor - Son Dakika


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