Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti - Son Dakika
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Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti

29.05.2022 18:19

Haliç'te Fatih Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Fetih Sporfest, 35 üniversiteden 594 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Haliç'te Fatih Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Fetih Sporfest, 35 üniversiteden 594 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Festival alanını ziyaret eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sporculara ödüllerini takdim etti.

Fatih Belediyesi ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Fetih Sporfest, Haliç'te bulunan Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde düzenlendi. Düzenlenen festivale Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, pek çok üniversite öğrencisi, sporcular ve vatandaşlar katıldı. 2 gün süren festivalde 6 farklı branşta kıyasıya mücadele yaşanırken, sporcular koşu, okçuluk, kürek, dragon bot, kano ve yelken yarışlarında gerek bireysel gerek takım halinde yarıştı. 35 üniversiteden 594 sporcunun katıldığı festivalde genç sporcular birbiriyle kıyasıya rekabet etti. Festival sonunda düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası Ödül Töreni'nde çeşitli branşlarda ödül kazanan sporcuları Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler tebrik etti.

"HALİÇ BÖLGESİ SU SPORLARINDA İSTANBUL'DA GİZLİ BİR HAZİNE"

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Turan, "İlk defa burada, bu düzeyde üniversiteler arası bir faaliyette bulunduk. Su sporları için özellikle Haliç bölgesi İstanbul'da gizli bir hazine, henüz ortaya çıkartılmış bir yer değil. Gençlik ve sporla uğraşmış biri olarak, tesis olmadan spor ve sportif faaliyetler gelişmez. İşte burada Haliç'imiz tabii ki vardı ama ufak da olsa bir tesis olmasaydı bu faaliyetleri yapamazdık. Tabii ki burayı güzelleştiren şey tesisle beraber Türkiye'nin her yerinden gelen gençler. Buraya geldiniz güzel bir bahar ve yaz karışımı bir günde. İnşallah umut ediyorum ki önümüzdeki yıl federasyonumuzla, bundan sonraki yıllarda da gelenekselleşir bu iş. İnşallah sizi daha iyi misafir ederiz" dedi.

"TAM DA FETHE KONU OLAN BİR YERDEYİZ"

Turan, "Yarışmaya katılan bütün sporcularımızı, öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugün 29 Mayıs. Fethin 569. yıldönümü. Tam da fethe konu olan bir yerdeyiz, Ayvansaray'dayız. Fethedilen yer burasıdır, şu anda içinde bulunduğumuz yerdir. Fethin yıldönümünde burada beraber olduk. Hepinizi tekrar yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Sema Demir - Alper Suat Tutaşı/İHA)

Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti
Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti
Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti
Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti
Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti
Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti
Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti
Haliç'teki Fetih Sporfest'te 35 üniversiteden 594 sporcu mücadele etti
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Kaynak: İHA

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