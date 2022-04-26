Haliliye'de evde bakım hizmetleri Ramazanda da sürüyor - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü Evde Bakım Hizmetini Ramazan Ayı boyunca devam ettiriyor. 576 ailenin yararlandığı evde bakım hizmeti, yaşlıların yüzlerini güldürüyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere Dokunacağız" anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Evde Bakım Hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye Evde Bakım Hizmeti veriliyor. Tespit edilen hanelerde köşe bucak temizlik yapan ekipler, Ramazan ayında devam ettirdiği bu hizmet ile gönüllere dokunuyor.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, kayıtlarını yapabiliyor. - ŞANLIURFA