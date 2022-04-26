Haliliye'de evde bakım hizmetleri Ramazanda da sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Haliliye'de evde bakım hizmetleri Ramazanda da sürüyor

26.04.2022 15:22
Haliliye'de evde bakım hizmetleri Ramazanda da sürüyor

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü Evde Bakım Hizmetini Ramazan Ayı boyunca devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü Evde Bakım Hizmetini Ramazan Ayı boyunca devam ettiriyor. 576 ailenin yararlandığı evde bakım hizmeti, yaşlıların yüzlerini güldürüyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gönüllere Dokunacağız" anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Evde Bakım Hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye Evde Bakım Hizmeti veriliyor. Tespit edilen hanelerde köşe bucak temizlik yapan ekipler, Ramazan ayında devam ettirdiği bu hizmet ile gönüllere dokunuyor.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, kayıtlarını yapabiliyor. - ŞANLIURFA

Haliliye'de evde bakım hizmetleri Ramazanda da sürüyor
Haliliye'de evde bakım hizmetleri Ramazanda da sürüyor
Haliliye'de evde bakım hizmetleri Ramazanda da sürüyor

YORUMLAR
500
Biz Pişirelim Siz Ulaştırın Projesi gönüllere girdi Biz Pişirelim Siz Ulaştırın Projesi gönüllere girdi Antalya Büyükşehir'den 'Antalyalılar Gecesi' Antalya Büyükşehir'den 'Antalyalılar Gecesi'

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haliliye'de evde bakım hizmetleri Ramazanda da sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:42 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Bütün apartman çöp daireyi öğreniyor!
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:30:26. #1.12#
SON DAKİKA: Haliliye'de evde bakım hizmetleri Ramazanda da sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement