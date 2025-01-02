Halit Keklikoğlu'nun Pandomim Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Halit Keklikoğlu'nun Pandomim Başarısı

Halit Keklikoğlu\'nun Pandomim Başarısı

Kayseri'de işitme engelli Halit Keklikoğlu, pandomimle hem eğlendiriyor hem de ilham veriyor.

02.01.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, doğuştan işitme ve konuşma engeli olan Halit Keklikoğlu, 'sözsüz sanat' olarak bilinen pandomim ile insanları eğlendirirken, başarısı ile de takdir topluyor.

Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi Halit Keklikoğlu, içine kapanıklığını pandomim ile aştı. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Neriman Akbaş Atıcı'nın desteği ile ilgisi olduğu pandomimde kendisini geliştiren Keklikoğlu, okulda arkadaşlarını, ziyaret ettiği anaokullarında ise minik öğrencilerinin yüzünü güldürüyor. Halit'in hikayesini anlatan Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Neriman Akbaş Atıcı; "Halit'i aslında çok bilmiyordum. Okula ilk geldiği günlerde içine kapanıktı ve kendini göstermiyordu. Okulda dans edebilecek, pandomim yapabilecek öğrenciler arıyordum. Öğrencilerimiz bana Halit ile kendi aralarında çok güzel pandomim yaptığını söylediler ve yanıma çağırdım. Daha sonra beraber çalışmaya başladık. Kendi aramızda koreografiler bulduk. Ardından Engelliler Haftası gibi okul etkinliklerimizde ve müdürlüğün etkinliklerinde Halit ile etkinlikler düzenledik. Bu süreçte kendini geliştirdi. Bu konuda tutkusu var ve yaparken çok eğleniyor" dedi.

"Bu sanatı meslek olarak da devam ettirebileceğini düşünüyorum"

Atıcı; "Halit'in duyması sıfır. Sadece işaret diliyle konuşuyor. Algısı çok açık ama anlaşılmadıklarını hissediyorlar. Bundan dolayı bazen zihinsel ve duygusal dengelerini sağlamakta sıkıntı yaşıyorlar ve psikolojik sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle psikolojik dengesini sağlamak açısından bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Okuldaki arkadaşlarına da faydası oldu. Onlar içinde farklı bir etkinlik oluştu. Anaokullarında da programlar düzenliyoruz. Oradaki minik öğrencilerinde enerjilerinin yükseldiğini fark ettim. Halit'in bu işe çok tutkusu var. Bundan dolayı bu sanatı meslek olarak da devam ettirebileceğini düşünüyorum. Çünkü Halit'in akademik olarak ilerlemesi sıfır duyma olduğu için çok zor. Görsel ve taklit yeteneği bu kadar iyi olan bir öğrencimin sahne sanatları ve gösteri alanında ilerleyebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmeni aracılığıyla işaret diliyle konuşan Halit Keklikoğlu ise; pandomime devam ederse mutlu olacağını söyleyerek, meslek olarak yapmak istediğini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Meslek Lisesi, Kültür Sanat, Kocasinan, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halit Keklikoğlu'nun Pandomim Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:18:41. #1.12#
SON DAKİKA: Halit Keklikoğlu'nun Pandomim Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.