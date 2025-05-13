Halk Otobüsü Yaya Çarptı

Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmekte olan Kadir A.'ya(86), A.P'nin kullandığı 55 RT 054 plakalı Çarşamba Özel Halk Otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kadir A., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.