Hanönü'de bin kişi birlikte oruç açtı - Son Dakika
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Hanönü'de bin kişi birlikte oruç açtı

17.04.2022 13:54
Hanönü'de bin kişi birlikte oruç açtı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen iftar programında bin kişi birlikte orucunu açtı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen iftar programında bin kişi birlikte orucunu açtı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde vatandaşlara bin kişilik iftar yemeği verildi. Hanönü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Hanönü kaymakamı Emrah Bütün, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Devrakani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara iftar yemeğini Başkan Uçar dağıttı.

İftar programının ardından çocuklar oyun grupları, Hacivat Karagöz gösterisi, animasyon gösteri ile eğlendi. - KASTAMONU

Hanönü'de bin kişi birlikte oruç açtı
Hanönü'de bin kişi birlikte oruç açtı
Hanönü'de bin kişi birlikte oruç açtı
Hanönü'de bin kişi birlikte oruç açtı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hanönü'de bin kişi birlikte oruç açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hanönü'de bin kişi birlikte oruç açtı - Son Dakika
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