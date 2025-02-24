Hanyolu'nda Taş Ocağına Eylem

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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hanyolu Mahallesi'nde taş ocağı istemeyen mahalleliler, kamyon ve kepçeleri durdurarak eylem yaptı. Mahallere sakinlerinden Ender Selçuk, "Şu ana kadar açılan taş ocakları Hatay'a yeter. Hala gözleri doymuyor" diye tepki gösterdi.

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hanyolu Mahallesi'ne taş ocağı yapılmasını istemeyen mahalle sakinleri, bugün taş ocağı kurulum ve faaliyeti için gelen kamyon ve kepçelerin önünü keserek eylem yaptı. Eyleme jandarma müdahale etti.

"Hanyolu'ndan 20 köye su sağlanıyor"

Mahalle sakinlerinden Ender Selçuk, mahallelerinde Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (HATSU) ait kuyu olduğunu, 20 tane köye buradan su sağlandığını, bölgede zeytin ağaçları, tarım arazileri olduğunu belirterek, taş ocağıyla bunların zarar göreceğine dikkat çekti. Selçuk, "Hatay'da taş ocağı kurulan yerler perişan oldu. Ayrıca şu ana kadar açılan taş ocakları Hatay'a yeter. Hala gözleri doymuyor. Rant hırsından her yeri taş ocağı yaptılar. Şu an kurulum aşamasında. Biz de başta engel olup müdahale etmek istiyoruz. Bugün kamyonlar, kepçeler geldi hemen başlayacaklar. Biz kepçeleri, kamyonları durdurduk" diye konuştu.

Taş ocağına karşı dava da açtıklarını söyleyen Ender Selçuk, hem hukuki hem de eylemsel olarak mücadele edeceklerini kaydetti.

Hanyolu Mahallesi'nde ocak ayında taş ocağının mahalleye vereceği zarara karşı Antakya Çevre Koruma Derneği'nin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapılmıştı.