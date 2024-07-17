Hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı, 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak tütün ile ilgili birçok suç unsuru ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

17.07.2024 19:11
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Hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı, 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlar sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 495 adet sentetik ecza, 19,76 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy hap, 3 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet hassas terazi, 11 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda, birden fazla kişiyle tehdit suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 ve çeşitli suçlarda hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 aranan şahıs yakalandı, 18 şahıs hakkında da ali işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak tütün ve mamullerine yönelik Atakum ilçesinde yapılan çalışmalarda ise bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara, 3 bin 600 adet boş makaron, 7 kilogram kaçak tütün, 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs yakalandı.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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