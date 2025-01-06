Harbin Buz Festivali 41. Kez Yapıldı

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Çin'de düzenlenen Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali'nin 41'incisi renkli görüntülere sahne oldu. Buz ve kardan yapılan heykelleri görmek isteyen yüzlerce kişi festivalin yapıldığı Harbin Ice-Snow World Park'a akın etti.

Dünyanın en büyük kar ve buz festivali olarak bilinen ve Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi olan Harbin şehrinde her yıl düzenlenen Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali meraklılarına kapılarını açtı. Bu yıl 41'incisi yapılan ve "Kış Rüyası, Asya'da Aşk" teması altında düzenlenen festival görkemli havai fişek gösterileri ile başladı. Kardan ve buzdan yapılmış yüzlerce heykel meraklılarından yoğun ilgi görürken festival kapsamında her yıl yapılan toplu buz ve kar düğününün 41'incisi de renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Çin genelindeki 17 eyalet ve bölgeden gelen 42 çift soğuk havaya aldırış etmeden festivalde dünya evine girdi.

Festival 1 milyon metrekare alana yayıldı

Festivale ev sahipliği yapan Harbin Ice-Snow World Park'ın Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Sun Zemin, festivalin bu yılki ayağının şimdiye kadarki en büyük etkinlik olduğunu ve festivalin tarihindeki en fazla buz ve kar heykeline ev sahipliği yaptığını söyledi. Bu yılki festivalin 1 milyon metrekarelik alana yayıldığını ve 300 bin metreküp buz ve kar kullanıldığı bilgisini paylaşan Sun, temanın ise 42 ülke ve bölgeden ikonik manzaraları yansıttığını ve bu kış Harbin'de yapılacak 9. Asya Kış Oyunları'na odaklandığını ifade etti. - HEYLONGCİANG