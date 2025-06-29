Harmantepe Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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Harmantepe Şehitleri dualarla anıldı

Harmantepe Şehitleri dualarla anıldı
29.06.2025 16:05  Güncelleme: 16:11
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Rusların Karadeniz'e ilerleyişini durdurmak için kahramanca mücadele ederken şehit düşen askerlerimizin 109. yıl dönümünde, Köprübaşı ilçesindeki Harmantepe Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Rusların Karadeniz'e ilerleyişini durdurmak için kahramanca mücadele ederken şehit düşen askerlerimizin 109. yıl dönümünde, Köprübaşı ilçesindeki Harmantepe Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Harmantepe'ye yol sözü vererek, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız" dedi.

Trabzon'un düşman işgali sırasında, Köprübaşı ilçesi Harmantepe Mevkii'nde Rus kuvvetlerinin Karadeniz'e ilerleyişini durdurmak için kahramanca savaşarak şehit düşen askerlerimiz, Köprübaşı Kaymakamlığı ile Köprübaşı Belediyesi'nce düzenlenen törenle dualarla anıldı. 7'si subay olmak üzere toplam 150 askerin şehit düştüğü Harmantepe'deki şehitlikte gerçekleştirilen törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Köprübaşı Kaymakamı Elif Koz, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Sürmene-Köprübaşı Harmantepe Şehitliği ve Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman Bilgin, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından seslendirilen kahramanlık türküleri ile başlayan törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Yurdumuzun toprakları, bazı ülkelerin topraklarında olduğu gibi cetvelle çizilmemiş. Bugün andığımız şehitlerimizin kanlarıyla beraber çizilmiş. O nedenle bu topraklara ilelebet sahip çıkacağız. Şehitlerimizi anlayacağız, anmak yetmez. Bugünkü şartlarla kıyasladığımızda düşünün ki yol yok, ayakkabı yok, elbise yok. Çarıklar var, çaputlar var. Böyle bir mücadele ruhuna sahip olan dedelerimiz bu toprakları bize emanet etti. Bunun bir sebebi olması lazım. O da şudur; bizim inancımızdır. Çünkü bizim inancımıza göre vatan sevgisi imandandır. Biz vatanı savunmayı, namusumuz gibi biliriz. Böyle şehit oldular, bize bu toprakları bıraktılar. Onun için onları anacağız ama onları iyi anlayacağız. Onları çok daha iyi anlamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Yüz sene önce sınır boylarımızda olan bu emperyal güçler şu anda maalesef Orta Doğu'yu karıştırmak için yine bizim ülkemizin ötesindeler. Yani hedefte Türkiye var. Çünkü bu emperyal güçler Türklerin tarihte ne yaptığını ve ne yapabileceğini çok iyi biliyorlar. Onun için şu anda bu dönemde de şehitlerimizin yaptığı gibi vatanı savunmakla görevliyiz, mükellefiz. Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyen bu emperyalist güçlere de fırsat vermesin. Cenab-ı Allah'a dua edeceğiz ama dua etmekle beraber daha çok çalışacağız" dedi.

Harmantepe'ye yol sözü

Başkan Genç, "Harmantepe şehitlik yolunu yapacağımızı seçimden önce Köprübaşı'nda halkımıza söz vermiştim. Kahvedüzü'nden şehitlik alanımıza kadar tam 9 bin 900 metre yolumuz var. Cenab-ı Allah nasip ederse hem bu şehitlerimizin manevi hatırasına hem bu yolu kullanan Köprübaşı, Sürmene, Araklı ilçelerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza söz verdiğimiz bu hizmeti yapacağız. Seneye 29 Haziran'da buraya geldiğimizde Kahvedüzü'nden buraya kadar toprak yola basmadan buraya geleceğiz. Ekiplerimiz 20 gündür burada çalışıyorlar. Altyapısını yaptık. Allah nasip ederse seneye geldiğimizde toprak yola basmadan burada merasimi yine hep beraber icra edeceğiz. Bu vesileyle tekrar buradaki 157 vatan evladımızı rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum" diye konuştu.

Program çerçevesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Harmantepe Şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

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