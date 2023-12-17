Harran Üniversitesi KYK Yurdunda Asansör Protestosu

Harran Üniversitesi Osmanbey merkez kampüsünde bulunan KYK'ya ait öğrenci yurdunda 2 öğrencinin bozulan asansörde mahsur kalması protesto edildi.

İddiaya göre 2 kız öğrenci, gece geç saatlerde Harran Üniversitesi Osmanbey merkez kampüsünde bulunan KYK'ya ait 4 katlı Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'nun 2. katında bozulan asansörde mahsur kaldı. Yaklaşık 45 dakika asansörde mahsur kaldıkları iddia edilen öğrenciler, olay yerine çağrılan ekip tarafından kurtarıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayı duyan diğer öğrenciler ise bahçede toplandı. Sloganlar atıp yönetimi protesto eden öğrenciler, daha önce de asansörün bozulduğunu iddia ettiler. - ŞANLIURFA