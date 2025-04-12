Hasan Çetin Yeniden Başkan - Son Dakika
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Hasan Çetin Yeniden Başkan

Hasan Çetin Yeniden Başkan

Hasan Çetin, Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nde yeniden başkan seçildi.

12.04.2025 20:51
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Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, mevcut başkan Hasan Çetin yeniden seçilerek güven tazeledi. Yapılan oylamada, Başkan Hasan Çetin bin 976 oy alarak üyelerin büyük bir desteğiyle birliğin başkanlığını sürdürmeye hak kazandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Hasan Çetin, "Bizlere duyulan güven için tüm üyelere teşekkür ediyorum. Birlik olarak daha güçlü projelerle sığır yetiştiriciliğinde büyük ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Çetin, önümüzdeki dönemde eğitim çalışmaları ve yeni projelerle üyeleri bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Seçim, sığır yetiştiriciliği sektöründe düzenlenen önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekerken, Çetin'in liderliğindeki birliğin daha da büyümesi bekleniyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hasan Çetin Yeniden Başkan - Son Dakika

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