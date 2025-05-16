Hasan Tahsin Anıldı - Son Dakika
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Hasan Tahsin Anıldı

Hasan Tahsin Anıldı

İzmir Ülkü Ocakları, Hasan Tahsin'i direnişinin yıldönümünde özel bir programla andı.

16.05.2025 13:29
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İzmir Ülkü Ocakları, 15 Mayıs 1919'da işgalci Yunan askerlerine ilk kurşunu atarak işgale karşı direnişin sembolü olan Hasan Tahsin'i bir program yaparak andı.

Birinci Dünya savaşı sonrası İtilaf Devletlerinin Mondros Mütarekesini sebep göstererek işgalleri fırsat bilerek İzmir'i işgal eden Yunan askerine karşı ilk direnişi göstererek tarihe geçen Hasan Tahsin, direnişin yıldönümünde özel bir programla anıldı. İzmir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda konuşan il başkanı Burak Kılıç, Hasan Tahsin'in direnişe karşı attığı ilk kurşunun Türk Milletinin bağımsızlık aşkını haykıran bir eylem olduğunu ifade etti.

"Her ülkücü yürekte Hasan Tahsin'in cesareti vardır"

İzmir'deki her Türk gencinin bu onurlu davranıştan ders çıkaracağını ifade eden Başkan Kılıç, "İzmir'in her karışında ve her taşında Hasan Tahsin'in cesareti, kararlığı ve dirayeti vardır. İzmir'deki her ülkücü yürekte Hasan Tahsin'in cesareti vardır. Hasan Tahsin'in o gün Yunan askerine sıktığı kurşun aslında bir çağrıdır. Hasan Tahsin, sıktığı o kurşunla demiştir ki 'Ey Türk evladı! İşgal varsa direniş de vardır. Zalim varsa kahraman da vardır. Boyun eğme, geri durma! Hakkını ve vatanını çiğnetme!' Hasan Tahsin'in sıktığı o kurşun, şanlı tarihi boyunca esareti reddeden Türk Milletinin yeniden var oluş haykırışıdır. Bizler de İzmir Ülkü Ocakları olarak liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği istikamette ve genel başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ilan ettiği vizyona mutabık bir şekilde atamız Bilge Kağan gibi gece uyumadan, gündüz oturmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Oratoryo gösterisi yapıldı

Programın sonunda başrolünde ünlü oyuncu Onur Yenidünya'nın oynadığı ve yönettiği, Ülkü Ocakları Ortaöğretim Teşkilatı öğrencileri tarafından sahnelenen İlk Kurşun Hasan Tahsin isimli oratoryo icra edildi. Bazı bölümlerinde duygusal anların yaşandığı oratoryo seyircilerden büyük alkış aldı. Kayıt müzik yerine akustik piyano ile icra edilen oyunda piyanoyu Ülkü Ocakları mensubu olan bir ilkokul öğrencisinin çalması üzerine seyirciler, Ülkü Ocaklarının tiyatro, müzik başta olmak üzere her türlü sanat faaliyetinde iddialı olduğunu ifade etti. Bitimin ardından dakikalarca ayakta alkışlanan gösteri eleştirmenlerden tam not aldı.

İzmir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen İlk Kurşun Hasan Tahsin isimli kompozisyon ve resim yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu. İzmir Ülkü Ocakları tarafından kazananlar dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı saat gibi çeşitli hediyeler verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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