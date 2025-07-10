Hassa\'ya Yeni Kaymakam Atandı

Hatay'ın Hassa ilçesi kaymakamı Safa Kahraman göreve başladı. İlçede görev yapan basın mensupları kaymakam Kahraman'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Safa Kahraman, Sinop'un Türkeli ilçesinde yaklaşık 2 yıl görev yaptıktan sonra atama kararı ile Hassa kaymakamı olarak görevlendirilmişti. Depremin yaralarının sarıldığı kente gelerek göreve başlayan kaymakam Kahraman'ı ilçeye hizmet eden basın mensupları ziyaret etti. Yerel ve ulusal basın temsilcilerinin yer aldığı ziyarette İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) Hassa muhabiri Yakup Söylemez temsil etti. Ziyarette ilçenin geleceği hakkında fikir alışverişi yapıldı ve basın mensupları çalışmaları hakkında kaymakam Kahraman'a bilgiler verdiler. - HATAY