Hastalara evlerinde bakım hizmeti - Son Dakika
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Hastalara evlerinde bakım hizmeti

14.03.2022 13:32

Hastalara evlerinde bakım hizmetiMUĞLA Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Hastalara evlerinde bakım hizmeti

MUĞLA Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 569 mahallede evde bakım ve tıbbi bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Evde bakım hizmetlerinden kimler faydalanıyor

Evde bakım hizmetlerinden cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan hastalar, ortopedi ve travmatoloji hastaları, tansiyon hastaları, diyabet hastaları, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler. ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişiler faydalanıyor.

Evde bakım hizmetlerinin avantajları

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evde hasta bakım hizmetleri kapsamında kişiye özel bir bakım programı uygulanıyor. Böylelikle kişinin günlük yaşam alışkanlıkları ve ihtiyaçları dikkate alınıyor. Hastalar, kendi konfor alanları olan evlerinde bakım hizmeti alıyor. Böylelikle vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmek için zaman ve enerji kaybı yaşamıyor.

Sağlık ekibi 84 personelle hizmet veriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetleri ekipleri bu güne kadar 17 bin 308 hastaya 208 bin 752 tıbbi müdahale gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca 3 bin 207 kişiye 59 bin 17 defa genel bakım hizmeti verdi. Büyükşehir Belediyesi tıbbi müdahale ve evde bakım hizmetlerini 2 doktor, 1 diyetisyen, 1 piskolog, 26 hemşire, 6 sağlık memuru, 5 Att, 4 parametik, 9 büro personeli, 17 berber ve şoför, 1 kuaför, 12 ambulans şoförü, 1 hizmet elemanı olmak üzere toplam 84 personel ile hizmetini sürdürüyor. Tıbbi bakım ve evde bakım hizmetlerini kesintisiz sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu çalışması Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'pilot büyükşehir belediyesi' seçilmişti.

Hastalara evlerinde bakım hizmeti
Hastalara evlerinde bakım hizmeti
Hastalara evlerinde bakım hizmeti

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Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hastalara evlerinde bakım hizmeti - Son Dakika


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