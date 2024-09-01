Hastane önüne park ettiği araç içerisinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yerel

Hastane önüne park ettiği araç içerisinde ölü bulundu

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Antalya'da kanser tedavisi gören bir kişi, tedavi için geldiği hastanenin önüne park ettiği araç içerisinde ölü olarak bulundu. Ünal Emin Paktaş adındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

01.09.2024 16:15
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Hastane önüne park ettiği araç içerisinde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da kanser tedavisi gören bir kişi tedavi için geldiği hastanenin önüne park ettiği araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, Saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kişinin 48 JA 683 plakalı araç içerisinde kilitli kaldığı ve hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç kapısının açık olması üzerine itfaiye ekipleri normale dönerken, sağlık görevlileri yaptığı kontrollerde aracın arka koltuğunda yatar vaziyette olan ve isminin Ünal Emin Paktaş olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Paktaş'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri istendi.

Bu sırada çevre apartmanların camları ve çatılarından vatandaşlar meraklı gözlerle ekiplerin çalışmasını inceledi. Paktaş'ın kanser tedavisi gördüğü ve 30 Ağustos tarihinde Finike'den Antalya'ya tedavi için geldiği öğrenildi. Paktaş'ın 30 Ağustos akşamı rahatsızlanarak özel hastanenin acil servisine gittiği ve serum takıldığı, tedavisinin ardından ise bir gün sonraki randevusu için park ettiği araç içerisinde istirahat ettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Paktaş'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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