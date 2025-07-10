Hastanede Aşure İkramı

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dev kazanda pişirilen, hastanenin logosuna uygun şekilde süslenen aşure, beslenme programı uygun olan hastalar ve yakınları ile hastane personeline ikram edildi.

Türkiye'nin birçok noktasında Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinlikleri gerçekleştirilerek vatandaşlara aşure ikramında bulunuluyor. Bolluk, bereket ve paylaşmanın önemine dikkat çekilen bu ayda Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de hastane personeline, beslenme programı uygun olan hastalara, refakatçilerine, günlük polikliniklere gelen hastalar ve yakınlarına aşure dağıtıldı. Hastane yemekhanesinde büyük bir kazanda pişirilen aşurenin üzeri narlar ve Hindistan cevizi ile hastane logosuna uygun şekilde süslendi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de aşure kazanının başına geçerek hastane personeli, hastalar ve yakınlarına aşureler hazırladı. Yiyit ve ekibi hazırlanan aşureleri servis ederek hastanenin çeşitli noktalarında vatandaşlara dağıttı, vatandaşlar ise memnuniyetini dile getirdi. - İSTANBUL