Hastanede tedavi gören çocuklara palyaço sürprizi - Son Dakika
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Hastanede tedavi gören çocuklara palyaço sürprizi

17.05.2022 13:25

Hastanede tedavi gören çocuklara palyaço sürprizi Hasta çocukları eğlendirip hayallerini gerçekleştirdiler Gaziantep'te hastanede tedavi gören çocukların hayalini gerçekleştiren Gaziantep İyilik Hareketi, hediyeler, oyunlar ve palyaçolarla onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Hastanede tedavi gören çocuklara palyaço sürprizi

Hasta çocukları eğlendirip hayallerini gerçekleştirdiler

GAZİANTEP - Gaziantep'te hastanede tedavi gören çocukların hayalini gerçekleştiren Gaziantep İyilik Hareketi, hediyeler, oyunlar ve palyaçolarla onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Doyasıya eğlenen çocukların yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde tedavi gören çocukların yüzünü Gaziantep İyilik Hareketi güldürdü. Tedavi gören çocukların doktorları üzerinden çocukların hayallerini öğrenen yardımsever gençler her çocuğa hayaline gören hediye aldı. Bir günlerini poliklinikte tedavi gören hasta çocuklarla geçiren gençler çocuklara palyaço sürprizi yaptı.

Palyaçolarla doyasıya eğlenen çocuklar verilen hediyelerle büyük sevinç yaşadı. Tedavi sürecinin getirdiği psikolojik ve fiziksel yorgunluğu eğlenerek atan çocuklar, İyilik Hareketi üyesi gençlerle oyunlar oynadı. Hem aileler hem de çocuklar büyük mutluluk yaşarken gençler, hastane odası ve koridorlarını eğlence alanına çevirdi.

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştiren gençler, çocuklarla birlikte pasta kesti.

Hastanede tedavi gören çocuklara palyaço sürprizi
Hastanede tedavi gören çocuklara palyaço sürprizi
Hastanede tedavi gören çocuklara palyaço sürprizi
Hastanede tedavi gören çocuklara palyaço sürprizi

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Kaynak: İHA

Gaziantep, oyunlar, İyilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hastanede tedavi gören çocuklara palyaço sürprizi - Son Dakika


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