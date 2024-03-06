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Hastavuk, üreticilerini ödüllendirdi

BALIKESİR - Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Hastavuk, üreticilerini ödüllendirdi.

Hastavuk, Balıkesir'de başarılı üreticilerini plaket ile ödüllendirdi. Yaklaşık 250 üreticinin katıldığı törende üreticilere broiler üretimin incelikleri anlatılırken, yaz mevsimine girilmeden önce kümeslerde alınacak tedbirler hatırlatıldı.

Seminerlerin ilki; Aviagen firması Teknik Servis Müdürü Kifah Abutumeh tarafından verildi. Türkiye Broyler Performans Trendleri, kümes hazırlıkları, yemleme ve suluk yönetimi konularında gerçekleşirken diğer seminer Aviagen Teknik Müdürü Ahmet Emrah Örtlek'in havalandırma, ısıtma, ideal altlık ve çevre kontrolü konularında yapıldı.

Seminerlerin ardından 2023 yılı başarılı üreticiler ödül töreni HasTavuk A.Ş. Canlı Faaliyetler Müdürü Ümit Usta'nın, saha sorumlusu yöneticileriyle birlikte plaket ve ödül takdimi ile devam etti. İlk olarak 3 özel ödül verildi. 2023 yılı ilk hafta ölüm ortalaması en başarılı üretici Hayrettin Gökgül, Toplam ölüm ortalaması en başarılı üretici Hüseyin Ünal Uğur olurken FCR Ortalaması en başarılı üretici Semih Koyuncu başarı plaketlerini aldılar. Avrupa Üretim Verimliliği Faktörü EPEF'e göre 2023'ün en başarılı ilk 3 üreticileri ise; 413,39 EPEF ile Mustafa Mut 3., 416,69 EPEF ile Yusuf Harıcıklı 2. ve 420,45 EPEF ile Semih Koyuncu 1.oldu.

Epef'e göre ilk 25'e giren üreticilere ayrıca sertifika takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimi ve birlikte yenilen yemekle 2023 yılı başarılı üreticiler ödül töreni son buldu.

Törende konuşan Hastavuk Canlı Faaliyetler Müdürü Ümit Usta, "2023 yılının en başarılı yetiştiricilerini seçmek ve onları ödüllendirmek yaz dönemine girmemiz dolayısı ile belli hatırlatmalar yapma adına burada toplandık. 250 üreticimiz bizimle beraber. Yaz dönemi broiler, yani piliç üretimi yaparken bazı hassasiyetlere dikkat etmek gerekli. Kümes ortamında yetiştiği için mevsimsel değişikliklerden etkilenebiliyor. Yetiştiricinin de temas etmesi gerekiyor. Bir yılı bizimle geçiren üreticilerimiz bugün ödül alacak" dedi.